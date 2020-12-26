أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ محمد المسعودي

أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ محمد المسعوديبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشيخ محمد أحمد المسعودي مستشار محافظة البيضاء، بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمؤتمر.

وأشاد الأمين العام بمناقب الفقيد المسعودي واسهاماته في خدمة الوطن والدفاع عنه والانتصار لقضاياه المصيرية، علاوة على أدواره الاجتماعية المشهودة وسعيه لإصلاح ذات البين والمساهمة في تكريس السلم الاجتماعي في منطقته، بالإضافة إلى كونه قيادياً مؤتمرياً نشطاً وملتزماً تنظيمياً برؤى وتوجهات المؤتمر الشعبي العام.

وأعرب أمين عام المؤتمر، عن ألمه وحزنه وأحر تعازيه ومواساته للشيخ أحمد محمد المسعودي ولنجل الفقيد أحمد محمد احمد المسعودي وإخوانه وكافة آل المسعودي بمدينة البيضاء بهذا المصاب .. داعياً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جنانه ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنا إليه راجعون “.