أخبار اليمن : الأرصاد يحذر من تدنٍ حاد في درجات الحرارة

الأرصاد يحذر من تدنٍ حاد في درجات الحرارةأفاد المركز الوطني للأرصاد، باستمرار تأثر المحافظات الجبلية وأجزاء من الصحارى والهضاب الداخلية بالكتلة الهوائية الباردة، محذراً من التدني الحاد في درجات الحرارة الصغرى خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وتوقع المركز في نشرته الجوية اليوم، أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة مع احتمال تكون الصقيع الخفيف على المرتفعات الجبلية خاصة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء والضالع والمناطق المرتفعة من محافظات إب، تعز، لحج، أبين، شبوة وحضرموت.

وذكر أن الأجواء ستكون باردة أيضاً على المناطق الصحراوية خاصة في مأرب والجوف والمهرة أثناء ساعات الليل والصباح.

ودعا المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات للوقاية من صدمات البرد الشديدة.

وحث المزارعين ورعاة المواشي والنحل على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية ومناحلهم وثرواتهم الحيوانية من آثار البرد الشديد.

وأوضح المركز أنه تم تسجيل أدنى درجات للحرارة اليوم في صنعاء : 4 درجات، ذمار : 4.5 ، عمران : 5 ، السدة: 6.2 ، إب : 9.2 ، المحويت : 9.2، حجة : 10.4.