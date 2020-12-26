التحالف: سقوط صاروخ باليستي حوثي بالجوف اليمنية

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، إن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، أطلقت صباح السبت، صاروخا باليستيا من محافظة عمران، ليسقط في محافظة الجوف.

وأطلقت الميليشيات الصاروخ باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقط داخل الأراضي اليمنية في محافظة "الجوف/شرق اليتمة"، وفق ما ذكرت وكالة واس. وأوضح تركي المالكي أن المليشيات الحوثية تستمر بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني، بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية، والتي تهدد حياة المئات من المدنيين. وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية، لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي".

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