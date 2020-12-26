فيديو.. أول شحنة لقاحات تصل إيطاليا تحت حراسة عسكرية

جدة - نرمين السيد - وفى بيانها، قالت وزارة الدفاع الإيطالية، اليوم، إن الشاحنة التى تنقل اللقاح وصلت مساء أمس الجمعة إلى إحدى الثكنات العسكرية التابعة لقوات الدرك الوطنى الإيطالية فى شمال العاصمة روما.

كما أظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الإيطالية الشاحنة التى تقل جرعات من لقاح "فايزر-بيونتيك"، والتى تم تسليمها من بلجيكا، حيث وصلت إلى الثكنة العسكرية تحت حراسة سيارات تابعة لشرطة قوات الدرك الوطنى الإيطالية.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فمن المقرر أن تبدأ إيطاليا فى تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد، فى العاصمة.