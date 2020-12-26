عاجل.. إسبانيا تسجل أول إصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وكانت منظمة الصحة العالمية، قد حذرت فى وقت سابق، من أنها رصدت سلالة متحورة لفيروس كورونا المستجد فى 3 دول، وهى أستراليا والدنمارك وهولندا، مشيرة إلى أن "الحالة المتحورة للفيروس فى أستراليا تحت السيطرة".

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