نيجيريا تؤكد وفاة 20 طبيبًا بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - توفى 20 طبيبًا على الأقل فى نيجيريا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فى غضون أسبوع واحد، تزامنًا مع مواجهة الموجة الثانية من الجائحة، حسبما أعلنت الرابطة الطبية النيجيرية، اليوم السبت.





ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، فإن عمليات التنقل والاختلاط بشكل مكثف فى 24 ولاية، يشكلون ثلثى عدد ولايات نيجيريا، تسبب فى تفشى الجائحة.

بينما اشتكى العاملون بالقطاع الصحى فى نيجيريا من تعرضهم لعدوى فيروس كورونا بسبب عدم كفاية وسائل الحماية الشخصية، الأمر الذى أدى إلى وقوع أكثر من ألف حالة إصابة بين العاملين فى القطاع.

واستنادًا لبيانات مركز نيجيريا لمكافحة الأمراض، ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 1.133 حتى يوم 23 ديسمبر الجارى، ذلك ارتفاعًا من 350 حالة تم تسجيلها يوم 5 من الشهر ذاته، فى نيجيريا.

كما سجلت نيجيريا، أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان، نحو 82.747 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، حيث يتركز نصف هذا العدد فى مدينة لاجوس، المركز التجارى، وكادونا، والعاصمة أبوجا.