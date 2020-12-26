العراق يحبط هجوما انتحاريا تزامنا مع أعياد رأس السنة

جدة - نرمين السيد - وقال الجهاز، إنه نتيجة لتكثيف الجهد الاستخبارى، واستمرار جهاز الأمن الوطنى بتعقب المعلومات تمكنت قوة من الجهاز فى محافظتى صلاح الدين و ديالى من تفكيك عصابة إرهابية تنتمى لما يسمى قاطع ديالى، وإلقاء القبض وفق أوامر قضائية على أفرادها الأربعة بينهم (انتحارى) يخطط لتفجير نفسه خلال أعياد رأس السنة فى بغداد".
وتابع أنه تم القبض على آمر وناقل وجندى، إذ دونت أقوالهم واعترفوا بتلقيهم توجيهات بزعزعة الاستقرار، وإحداث خرق أمنى فى العاصمة خلال أعياد الميلاد، وقد جرى إحالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
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