نهاية الأسبوع.. التعليم السعودية تعلن موعد رصد ساعات التطوير المهني

أعلنت وزارة التعليم السعودية قرب انتهاء المدة الممنوحة للمعلمين والمعلمات من أجل رصد ساعات تطويرهم المهني في نظام «فارس»، التي تنتهي بنهاية الأسبوع الحالي.

وكانت الوزارة السعودية أصدرت تعليماتها بخصوص كافة المواعيد التي تخص التطوير المهني لمنسوبيها، بما في ذلك مواعيد قيام المعلمين والمعلمات برصده في نظام «فارس»، ومن ثم مواعيد تدقيقه، واعتماده من قبل قادة المدارس، ثم المرحلة الأخيرة الممثلة في اعتماد كل ذلك من قبل إدارات التعليم في 17 من شهر رجب القادم.

جدير بالذكر أن ساعات التطوير المهني ستمنح المعلمين والمعلمات مزيدا من فرص الترقية في رتب المعلمين التي أقرتها الوزارة أخيرًا، حيث اشترطت الوزارة عددا من الساعات، إضافة إلى وجود الرخصة المهنية التي شرعت في العمل عليها بالتنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب.