عام التغلب على الوباء.. الحزب الشيوعي الصيني يقدم كشف حسابه: سيطرنا على كورونا

عقد المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، اجتماعه السنوي، وذلك لكشف حساب العام 2020، وتقديم تقرير بشأن السيطرة على جائحة كورونا المستجد في الصين.
ووصف أعضاء المكتب هذا العام 2020، بالغير عادي في تاريخ الصين والبشرية جمعاء، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مؤكدين على نجاح الحزب في توجيه الأمة للعبور بنجاح استثنائي في هذا العام.
وأشار الاجتماع إلى الدور الذي لعبه قائد الحزب الرئيس الصيني شي جين بينج، في قيادة الصين وشعبه للتغلب على المصاعب والمخاطر النادرة التي مر بها هذا العام
فيما شدد المجتمعون على أن الجهود التي قام بها الحزب خلال السنوات الماضية مكنته من إنهاء العديد من المشكلات المتجذرة في المجتمع منذ فترة طويلة، وإحراز تقدم كبير في رفع الأعباء عن كاهل المسئولين.
ويوافق العام القادم 2021، مئوية الحزب الشيوعي الصيني، بالإضافة إلى انطلاق الخطة الخمسية الـ 14 للصين، وهو ما يضع الحزب الشيوعي الصيني أمام تحديات كبيرة أخرى.
ودعا الرئيس الصيني، أعضاء الحزب لـ الحفاظ على شخصية الحزب السياسية، والمضي قدما في الانجازات التي تحققت هذا العام 2020.
ومن جانبهم، أكد أعضاء المكتب السياسي للحزب على ضرورة زيادة القدرة السياسية والحفاظ على وجود علاقات وثيقة بين الحزب والشعب.
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