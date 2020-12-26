بقوة 4.1 ريختر.. زلزال يضرب وسط تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم السبت، تعرض منطقة سيفريس، في ولاية ألازيج التركية لهزة أرضية بقوة 4.1 بمقياس ريختر.

ولم تكشف الإدارة عن وقوع أي ضحايا أو مصابين جراء الزلزال.

ومن ناحية أخرى، كان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، قال إن زلزالا بقوة 6.3 درجة ضرب منطقة ميندورو الفلبينية.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 144 كيلومترا.

يشار إلى أن الفلبين تقع في منطقة تعرف باسم "حلقة النار" في المحيط الهادي حيث يحدث نحو 90% من الزلازل في العالم.

وكان آخر زلزال كبير ضرب البلاد قد بلغت قوته 7.1 درجات على مقياس ريختر، ولقي خلاله أكثر من 220 شخصا حتفهم في وسط الفلبين في أكتوبر 2013.

وفي يوليو 1990 لقي أكثر من 2400 شخص حتفهم في جزيرة لوزون شمالي البلاد عقب زلزال بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر، وهو أحد أشد الزلازل التي ضربت البلاد على الإطلاق.