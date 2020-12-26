رابط نظام نور 1442 في السعودية برقم الهوية ورمز التحقق للاستعلام عن نتائج الطلاب

نظام نور ، يبحث الكثير من أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية عن رابط نظام نور ، لكي يستعلموا عن نتيجة أبناءهم في اختبارات الصف الدراسي الأول التي تمت على منصة مدرستي الإلكترونية بدون الامتحانات الورقية التي أعتدنا عليها في السابق، حيث يعتبر موقع نور من أهم الخدمات الإلكترونية المقدمة للطلاب والطالبات في المملكة، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب عن طريق الرابط برقم الهوية ورمز التحقق في السعودية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

نظام نور

هو من اهم الأنظمة الإلكترونية الموجودة في المملكة العربية السعودية، والتي وفرتها الدولة لكي توفر على الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الكثير من الوقت والمجهود، حيث تمكن المعلمين من تقييم أختبارات الطلبة، ويستطيع أولياء الأمور من خلاله معرفة درجات أبناءهم الطلبة سواء في أختبارات نهاية العام أو في الاختبارات الشهرية وطباعة الشهادة الخاصة بهم، كما أعلنت وزارة التعليم السعودية عن رابط إعلان نتائج برنامج نور بدون رقم مرور، ولكن يمكن الدخول على الرابط عن طريق رقم الهوية ورمز التحقق .

أولا قم بالدخول إلى رابط نظام نور عن طريق الأنترنت .

عن طريق الأنترنت . أكتب رقم الهوية الخاصة بك أو أسم المستخدم في المكان الصحيح .

أكتب رمز المرور الخاصة بالمستخدم أو بصاحب رقم الهوية .

أكتب رمز التحقق في المكان الصحيح .

أنقر على تسجيل الدخول .

أدخل على رابط موقع نور عن طريق الأنترنت .

عن طريق الأنترنت . أكتب رقم الهوية ورمز التحقق في مكانه الصحيح .

أنقر على تسجيل الدخول .

سوف يظهر لك خيارات في الصفحة الرئيسية، أختر منها الفصل الدراسي الخاص بالطالب .

ثم أنقر على بحث .

سوف تظهر لك صفحة موجود فيها معلومات الطالب .

من صفحة معلومات الطالب، أختر إشعار بنتيجة الطالب .

سوف يظهر لك نتيجة الطالب الذي كنت تبحث عنها .

طريقة تسجيل الدخول إلي نظام نور برقم الهوية ورمز التحققخطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال إلى قدمنا فيه لكم رابط نظام نور 1442 في السعودية برقم الهوية ورمز التحقق وخطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب بكل سهوله .