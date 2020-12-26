عروض تقسيط سيارات 1000 ريال في السعودية

الحصول على تقسيط سيارات 1000 ريال شهريًا في السعودية ليس من الأمور الصعبة بل هناك الكثير من عروض تقسيط السيارات التي يمكن من خلالها شراء سيارات اقساطها 1000 ريال أو أقل في بعض الحالات لكن هذا الأمر يجب أن يتم النظر إليه على أنه أحد العوامل التي تتحكم في قرار شراء سيارة جديدة ولا يجب أن يكون السعر أو القسط الشهري بأي حال من الأحوال هو المعيار الوحيد الذي تأخذه بعين الاعتبار بل هناك العشرات من الأمور مثل عوامل السلامة والأمان التي يتغافل عنها الكثيرون وكذلك الثبات على الطريق وأنماط القيادة المختلفة في السيارة.

لماذا سيارات اقساطها 1000 ريال هي المفضلة؟

قد يكون تقسيط سيارات مقابل 1000 ريال شهريًا هو الخيار المفضل لدى الكثيرين للأسباب التالية :

ضعف قيمة الراتب الشهري فمثلا الموظف الذي يصل راتبه إلى 5 الاف ريال ويمكنه دفع 1000 ريال قسط شهري للسيارة معنى ذلك أنه يضحي بـ20 % من دخله الشهري لتغطية بند واحد فقط وهو شراء السيارة.

الالتزامات الشهرية مثل القرض العقاري وغيره من البنود التي يتوجب على العميل سدادها كل شهر، نفترض مثلا أن هناك شخص يتقاضى 7000 ريال شهريا وعليه التزامات وديون بقيمة 3500 ريال إذا هذا الشخص يحصل بالفعل على 3500 ريال وهو مبلغ ضعيف لا يمكنه من شراء سيارة بالتقسيط أكثر من 1000 ريال شهريا.

الرغبة في امتلاك السيارة الأولى حيث يظل هاجس امتلاك سيارة جديدة خاصة بك هو حلم يسعى الجميع لتحقيقه خاصة مع السماح بقيادة المرأة للسيارة في السعودية ورغبة العديد من النساء في الاستقلالية خاصة للموظفات أو المعلمات اللواتي يقطعن مسافات طويلة يوميًا ذهابًا وإيابًا إلى العمل.

تقسيط سيارات 1000 ريال

يمكن الحصول على سيارات اقساط 1000 ريال شهريًا في السعودية عبر طريقتين :

الطريقة الأولى : هي شراء السيارات الصغيرة

وهذه السيارات التي تأتي مع محرك بسعة تتراوح ما بين 1.2 إلى 1.6 لتر حيث تعتبر أسعار هذه السيارات في نطاق المعقول ويمكن أن يكون قسطها الشهري أقل من ألف ريال وتشمل هذه القائمة العديد من السيارات مثل تيجو 2 أو اريزو 6 أو هافال H2 أو هوندا اكورد.

الطريقة الثانية : الدفعة المقدمة الكبيرة

الطريقة الأخرى التي يمكن من خلالها شراء سيارات تقسيط 1000 هي دفع مبلغ كبير في بداية التعاقد حيث يساعد ذلك على تقليص معدل الفائدة وكذلك القسط الشهري.

عروض تقسيط سيارات 1000 ريال في السعودية

هناك زمرة من السيارات التي يمكن الحصول عليها بقسط شهري 1000 ريال أو أقل ومنها ما يلي:

تقسيط تويوتا يارس 2021

تأتي تويوتا يارس 2021 بمحرك سعة 1.5 لتر ومزودة بناقل الحركة أوتوماتيك CVT وتصل قوة المحرك إلى 105 حصانًا مع نظام التحكم بثبات المركبة VSC وجنوط حديد قياس 14 بوصة مع حساسات خلفية.

يبلغ سعر تويوتا يارس 2021 بدون ضريبة القيمة المضافة في السعودية حوالي 44.500 ريال شهريًا بينما يصل سعر تويوتا يارس 2021 شامل الضريبة المضافة 51 ألف ريال.

وبهذا يمكن شراء تويوتا يارس 2021 بالتقسيط بأقساط أقل من 1000 ريال شهريا والاستمتاع بضمان الوكيل لمدة 5 سنوات.

تقسيط جيلي كولراي GC 2020

تأتي جيلي كولراي 2020 بمحرك سعة 1.5 لتر V3 تيربو مع ناقل حركة اوتوماتيك ذي 7 سرعات مع نظام قيادة متعدد وكاميرا خلفية وشاشة قياس 10.7 بوصة تعمل باللمس.

يصل سعر جيلي كولراي 2020 بدون ضريبة القيمة المضافة في السعودية 58 ألف ريال بينما يصل سعر جيلي كولراي 2020 شامل القيمة المضافة في السعودية 66 ألف ريال تقريبًا وهي بهذا تندرج ضمن فئة سيارات أقساطها 1000 ريال أو أقل.