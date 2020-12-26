رابط نتائج نظام نور برقم الهوية 1442 لاستخراج نتائج طلاب الصفوف الابتدائية وجميع المراحل بالمملكة العربية السعودية

نتائج نظام نور برقم الهوية، فلقد اعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية عن بدء اقتراب الموعد المحدد للاعلان عن نتائج الفصل الدراسي الاول للصفوف الابتدائية بالمملكة ولذلك تم تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بنظام نور من أجل ان يتمكن طلاب الصفوف الابتدائية من القيام بالاستعلام عن نتائجهم وذلك عن طريق ادخال رقم هوية ولي الامر للحصول على تلك الدرحات التي تمكنوا من الحصول عليها وذلك من خلال تلك الاختبارات التي قاموا بأداءها عبر منصة مدرستي التعليمية التي كانت قد اكدت الوزارة انة بسبب ازدياد عدد الاصابات بفيروس كورونا سوف يتم اجراء الاختبارات بشكل الكتروني من خلال تلك المنصة التعليمية.نتائج نظام نور برقم الهوية 1442
باعتبار ان نظام نور من تلك المواقع الالكترونية التي يتم الاستعانة بها في المملكة العربية السعودية من أجل أن يتم تقديم العديد من الخدمات التعليمية للطلاب من خلالها بشكل الكتروني وكذلك يستفاد منها أولياء الامور، فيمكن لهم أن يقوموا بالاستعلام عن تلك الدرجات التي تمكنوا من الحصول عليها خلال اختبارات الفصل الدراسي الاول بأستخدام رقم الهويةالوطنية، ومن خلال نظام نور ايضا يتم تقديم اولياء الامور لابناءهم في تلك المراحل الدراسية الاولية مثل مرحلة رياض الاطفال والابتدائية والعديد من الخدمات التعليمية التي يتم توفيرها على المنصة التعليمية نور تسهيلا على الطلاب وأولياء الامور.خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور
لقد أوضحت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية أنة يمكن للطلاب ان يحصلوا على نتائجهم من خلال اتباع بعض من الخطوات البسيطة وهي:-
- اولا يتم الدخول على نظام نور التعليمي .
- ومن ثم يتم اختيار الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الاول.
- ويتم ادخال البيانات المطلوبة من رقم الهوية واسم الطالب وغيرها من البيانات.
- ومن ثم يتم الضغط على عرض النتيجة بكامل الدرجات التي استطاعوا الحصول عليها.
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