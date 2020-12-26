موعد مباراة النصر وضمك اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدوري السعودي وأبرز القنوات الناقلة

موعد مباراة النصر وضمك اليوم، نقدم لكم اليوم عبر موقع ثقفني موعد مباراة النصر وضمك اليوم، والتي يبحث عنها الكثير من عشاق كرة القدم السعودية عبر مواقع البحث المتعددة، حيث من المقرر أن تنطلق المباراة اليوم وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي، وينتظر جميع المشجعين لتلك المباراة النارية بين الفريقين، ولذلك نقدم لكم اليوم عبر موقعنا موعد مباراة النصر وضمك اليوم، وأبرز القنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة النصر وضمك اليوم

تقام اليوم مباراة الجولة العاشرة من الدوري السعودي بين فريقي النصر وضمك، وذلك باستاد جامعة الملك سعود، في تمام الساعة 5 ونصف مساءا بتوقيت السعودية، و4 ونصف مساءا بتوقيت القاهرة، ليترقبها عدد كبير من مشجعي الدوري السعودي، والذي يعد من أقوى الدوريات العربية، والتي يتابعها ملايين المشجعين في المملكة العربية السعودية، كما أن ذلك الدوري له جمهوره في الوطن العربي أيضا.

ويهدف فريق النصر في تلك المباراة إلى تحقيق الفوز والحصول على نقاط إضافية سوف تفيده في مسيرته بالدوري الممتاز، كما أن الفريق صاحب الأرض يدخل بكل قوته، ولا توجد به أي غيابات قد تؤثر على الفريق، ويعى مدرب النصر السعودي إلى الدفع بأفضل العناصر لديه لتحقيق الفوز وتعديل وضعه بجدول الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد ضمك

يبحث المشاهدين عن القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك والتي من المقرر إقامتها اليوم، وسوف تذاع المباراة على قناة KSA Sports 3 HD، بتعليق المعلق المتألق عبدالله الحربي.

وينتظر جماهير الفريقين تحقيق الفوز، وذلك لأن كلا من الفريقين يسعى لتعديل وضعه بجدول الدوري، وتعد تلك المباراة من أهم مباريات الدوري السعودي التي يسعى لمشاهدتها الملايين من عشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية.