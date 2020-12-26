أخبار اليمن : إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 80.2 مليوناً

إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 80.2 مليوناًكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم السبت، أن حصيلة المصابين تجاوزت 80 مليونا و223 ألف إصابة، تعافى منهم ما يقارب من 56 مليونا و491 ألف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس مليون و758 ألف وفاة.

وبحسب الإحصاءات، فقد سجلت دول العالم الجمعة، نحو 472 ألف و443 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8,419 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات حتى صباح اليوم، هي: أميركا (338,263 وفاة)، والبرازيل (190,515 وفاة)، والهند (147,379 وفاة)، والمكسيك (121,837 وفاة)، وإيطاليا (71,359 وفاة).

فيما اعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (19,210,166 إصابة)، والهند (10,169,818 إصابة)، والبرازيل (7,448,560 إصابة)، وروسيا (2,992,706 إصابات)، وفرنسا (2,547,771 إصابة).