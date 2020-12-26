بريطانيا تنشر نص اتفاقها التجاري مع الاتحاد الأوروبي

نشرت بريطانيا، السبت، نص الاتفاق التجاري الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي، قبل خمسة أيام فقط من خروجها من أحد أكبر التكتلات التجارية في العالم.

ويضم النص وثيقة تجارية من 1246 صفحة، إلى جانب اتفاقيات حول الطاقة النووية، وتبادل المعلومات السرية، وكذلك مجموعة من الإعلانات المشتركة.

و"مسودة اتفاق التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة"، تعني أنه اعتبارا من الساعة 23:00 بتوقيت غرينيتش يوم 31 ديسمبر، أي عندما تغادر بريطانيا نهائيا السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي، لن تكون هناك تعريفات جمركية أو حصص على حركة البضائع بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

ويقر الاتفاق صراحة، بأن التجارة والاستثمار يتطلبان "قواعد متكافئة من أجل منافسة مفتوحة ونزيهة"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وبالنسبة للخدمات المالية التي تقود الاقتصاد البريطاني، يلتزم الطرفان ببساطة "بتهيئة مناخ ملائم لتنمية التجارة والاستثمار بينهما".

ويشتمل النص على كثير من الملاحق التفصيلية عن مسائل، من بينها قواعد المنشأ والصيد، وتجارة الكحوليات والأدوية والكيماويات، والتعاون في مجال المعلومات الأمنية.