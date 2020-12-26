مصر.. إحباط تهريب عشرات العملات الأثرية إلى الخارج

تمكنت الوحدة الأثرية في قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، السبت، من ضبط 85 عملة أثرية من عصور مختلفة وثلاث "جعارين" صغيرة، أثناء محاولة تهريبها إلى خارج مصر.
وقالت وزارة السياحة المصرية، فى بيان رسمي، إن رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، حمدي همام، أوضح أن المحجوزات كانت مخبأة داخل جيوب بطرد مرسل إلى الولايات المتحدة الأميركية عبر البريد.
وفور الاشتباه في الطابع الأثري للقطع، تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وجرى تشكيل لجنة من مركز الوحدات الأثرية.
وخلصت الإجراءات إلى الطابع الأثري للقطع وخضوعها لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.
وذكر البيان أن المديرة العامة لمركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة الدولي، هناء المشهور، أفادت بأن المضبوطات تضم عملتين من الفضية من العصر البطلمي، و80 عملة معدنية من البرونز ترجع للعصر اليوناني والروماني.
وتشمل المحجوزات أيضا عملتين ذهبيتين من العصر البيزنطي، وعملة فضية من العصر الأيوبي، وثلاثة "جعارين" صغيرة من العصور المصرية القديمة.
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