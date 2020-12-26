المحجوب: لا بد من إخراج القوات التركية وميليشياتها من ليبيا

جدة - نرمين السيد - قال مدير إدارة التوجيه المعنوى فى الجيش الوطنى الليبى، اللواء خالد المحجوب، إنه "لا بد من إخراج القوات التركية وميليشياتها من ليبيا وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار"، بحسب قناة "سكاى نيوز" الإخبارية.





وأكد المحجوب، أن الجيش الليبى جاهز للرد على أى هجوم يستهدف منطقة الهلال النفطى، والتصدى للأطماع التركية. وفيما يخص تبادل المحتجزين، قال المحجوب، إن عملية تبادل المحتجزين تمت بأجواء إيجابية، معلنا الاستعداد لمزيد من عمليات التبادل. وكانت عملية لتبادل الأسرى تمت أمس الجمعة، بين الجيش الوطنى الليبى وقوات حكومة الوفاق تحت إشراف لجنة 5+5 العسكرية وبترحيب من الأمم المتحدة.

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