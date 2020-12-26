التحالف العربى: ميليشيات الحوثى أطلقت صاروخا باليستيا سقط بمحافظة الجوف

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العربى، العميد الركن تركى المالكى، إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، صاروخاً بالستياً من محافظة عمران ليسقط داخل الأراضى اليمنية فى محافظة الجوف.





وقال العميد المالكى، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إن مليشيات الحوثى تواصل انتهاكها للقانون الدولى الإنسانى بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتى تهدد حياة المئات من المدنيين. وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة فى اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية لحماية المدنيين بالداخل اليمنى، وحماية الأمن الإقليمى والدولى.

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