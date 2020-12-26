حققنا مجدًا استثنائيًا.. الصين تتباهى باحتواء كورونا

جدة - نرمين السيد - وعلى الرغم من أن الصين واجهت وابلاً من الانتقادات الداخلية والخارجية إزاء أسلوب إدارتها لأزمة تفشى كورونا الذى ظهر للمرة الأولى فى مدينة ووهان وسط الصين، أواخر ديسمبر الماضى، إلا أنه يبدو أن الصين نجحت إلى حد بعيد فى السيطرة على الوباء وإنهاء المخاوف بشأن داخل حدودها.

وبحسب البيان الذى نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، قال المكتب السياسى الصينى، الذي يعد أعلى هيئة صنع قرار للحزب الشيوعى، فى وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، إن قيادة الحزب "لعبت دورًا حاسمًا فى قيادة الصين للتغلب على المخاطر والتحديات النادرة من نوعها هذا العام".

مجدًا استثنائيًا فى الصين

وتابع البيان الذى صدر بعد اجتماع دام ليومين: "فى لحظة حرجة.. تبنت اللجنة المركزية للحزب رؤية بعيدة الأمد.. فحققت مجدًا استثنائيًا للغاية فى هذا العام غير التقليدى بدرجة كبيرة".

وبالرغم من الجائحة التى ضربت كل أنحاء العالم، كان اقتصاد الصين الرئيسى هو الوحيد الذى يحقق نموًا هذا العام، إلا أن اتهامات التغطية على تفشى الوباء فى بدايته مازالت تلاحق بكين، وبالتالى يتهمها الجميع بالمساهمة فى انتشار الوباء خارج حدودها.

اعتقالات بسبب كورونا

وتقول "فرانس برس" الإخبارية إن بكين عملت داخليًا على إسكات أى انتقادات ضدها، فعاقبت 8 مبلغين على الأقل، واعتقلت المحامية جانغ جان، التى نشرت تقارير بشأن تفشى الفيروس فى ووهان منذ مايو، وستبدأ إجراءات محاكمتها.

وكانت المحامية جانغ سافرت إلى مدينة ووهان فى فبراير، لإعداد تقارير عن الفوضى التى سادت المراحل الأولى من تفشى الفيروس، عبر البث الحى وكتابة مواضيع ناقدة تم تداولها بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعى المحظورة فى الصين.

قبيل زيارة الصحة العالمية

ويأتى اجتماع المكتب السياسى الصينى قبل وقت قصير من وصول فريق دولى من خبراء منظمة الصحة العالمية المرتقب إلى الصين، للتحقيق فى المصادر الحيوانية لوباء كوفيد 19، خلال الزيارة التى ستشمل مدينة ووهان.

وبحسب الوكالة الفرنسية، أكد خبير من فريق الصحة العالمية أن التحقيق لا يهدف إلى "تحميل دولة أو سلطة ما المسؤولية"، بل هدفه "فهم ما حصل لتجنبه مستقبلاً".

بينما تشكك بكين فى مصادر فيروس كورونا، وأفاد منشور لصحيفة "الشعب" فى نوفمبرالماضى، بأن "جميع الأدلة المتاحة تشير إلى أن فيروس كورونا لم يبدأ من مدينة ووهان فى وسط الصين".