السعودية تسجل 163 إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاة

أعلنت الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و8 حالات وفاة.
كما سجلت الصحة السعودية شفاء 189 حالة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وجاءت مدينة الرياض في المرتبة الأولى من حيث المدن الأعلى إصابة اليوم في المملكة، حيث سجلت 39 إصابة، ثم مكة المكرمة بـ 34 إصابة، يليها المدينة المنورة بـ 21 إصابة.
فيما أعلنت الصحة السعودية، اليوم السبت، الفئات الممنوعة من الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقالت الوزارة إن الذين يعانون من حساسية شديدة تتطلب الحصول على حقنة الإبينفرين، والسيدات الحوامل، من الممنوعين.
كما جاء في القائمة السيدة التي ترضع طفلها، ومن تخطط للإنجاب خلال شهرين، أو الذي أصيبوا بالفيروس خلال 90 يوما قبل الحصول على اللقاح.
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