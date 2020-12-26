أردوغان يكذب نفسه: ليست لدينا عداوة أو مشكلات مع أحد

زعم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال خطاب له، رغم النزاعات التي يخوضها مع محيطه الإقليمي، إنه ليست عداوة مع أحد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

قال أردوغان "ليس لدينا أي مشاكل، أو أمور ضخمة يصعب التفاهم حولها مع أوروبا أو الولايات المتحدة، أو روسيا، أو الصين، أو أي دول في المنطقة"، نافيًا بذلك وفق مزاعمه أنه ليس لديه عداء مع اليونان وقبرص ، وإنه غير متورط في سوريا والعراق وليبيا.

وفي نفي للواقع شدد أردوغان على مزاعمه بأنه مستعد للتحاور والاتفاق، والتعاون مع الجميع، شرط احترام سيادتهم، وحقوقهم، وإمكانياتهم.

ولفت إلى أن أنقرة "ستكسر مثلث الشر الاقتصادي عبر الإصلاحات".

وأضاف الرئيس التركي: "كل تطور تشهده منطقتنا والعالم، يؤكد، ويعزز قوة وأهمية تركيا"، مشيرا إلى أن تركيا "ستتبوأ المكانة التي تستحقها سياسيا، واقتصاديا في النظام العالمي الجديد".

ويكذب أردوغان نفسه، إذ خرج في تصريحات سابقة متوعدًا أوروبا واليونان وقبرص حول التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط.

كما إن لديه مشكلات مع روسيا بخصوص تورطه وبقاء قواته في سوريا، وارساله المرتزقة للحرب في ناجورونو كاراباخ مع أذربيجان في معاداة أرمينيا، هذا إضافة إلى تورطه الكبير في ليبيا ودعم المليشيات المتطرفة هناك.