ليس لقاحا..علاج جديد لـ كورونا يدخل التجارب

يجري مجموعة من العلماء تجارب على استخدام الأجسام المضادة كعلاج جديد، ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وسط آمال الوصول إلى نتائج.

وتقول الدكتورة كاثرين هوليهان، عالمة الفيروسات بجامعة كاليفورنيا الأمريكية، وفق ما نقلته شبكة سكاي نيوز: "نعلم أن تركيبة الأجسام المضادة هذه يمكنها تحييد الفيروس، لذلك نأمل أن نتوصل إلى أن إعطاء هذا العلاج عن طريق الحقن يمكن أن يؤدي إلى حماية فورية من تطور فيروس كورونا لدى الأشخاص الذين تعرضوا للإصابة، عندما يكون الوقت قد فات لتقديم لقاح".

وقام المشاركون في التجار بحقن عشرة أشخاص كجزء من التجربة حتى الآن، وتهدف جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس إلى تجنيد 1125 شخصًا في جميع أنحاء العالم.

وتشمل المجموعات الرئيسية للتجارب، العاملين في مجال الرعاية الصحية، والطلاب في أماكن إقامة مشتركة، والذين تعرضوا مؤخرًا للإصابة بالفيروس، والذين يتلقون رعاية طويلة، والمتنمين للجيش، وغيرهم مثل عمال المصانع.

كما تشارك شركة أسترازينيكا، التي تقوم بتطوير لقاح فيروس كورونا بالتعاون مع جامعة أكسفورد، بتطوير هذا الدواء الجديد.