رئيس المصرف الخليجي التجاري: تبني عملية التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية بشكل مبكر

فاز المصرف الخليجي التجاري بجائزتي «مصرف التجزئة الإسلامي الأكثر ابتكارًا في مملكة البحرين» و أفضل منتج لمصرف تجزئة إسلامي عن حساب (الوافر)» لعام 2020 من مؤسسة Cambridge IFA الدولية المتخصصة في إجراء البحوث والدراسات الأكاديمية للمؤسسات المالية، والتي استندت في تقييمها ومنحها هاتين الجائزتين للمصرف على مجموعة من المعايير والتي تشمل الأداء المالي وتطوير الأعمال وأثر الهوية المؤسسية ومستوى رضا العملاء والإبتكار في تقديم الخدمات والحلول المصرفية المقدمة وتوظيف التكنولوجيا المالية.

وتعقيبا على ذلك قال الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري سطام سليمان القصيبي، أنهم سعداء بالفوز بهاتين الجائزتين من مؤسسة Cambridge IFA الدولية والتي تعتبر من المؤسسات العريقة في مجال الدراسات المالية والبحوث، لافتا إلى أن ذلك: " يعكس مساعينا الحثيثة للارتقاء بجودة الخدمات والمنتجات التي يقدمها المصرف الخليجي التجاري، لقد أرسى المصرف ومنذ انطلاقته قبل 15 عام قواعد صلبة وأسس متينة وضعته في موقع ريادي لإدارة دفة الإبداع والابتكار، وذلك إدراكًا منه بأن هذا هو السبيل الأمثل للاستجابة للتحديات المتغيرة، واستيعاب المتطلبات المتنامية لتعزيز المكانة التي يحتلها المصرف، بإعتباره أحد المؤسسات المالية المُساهمة بفاعلية في رفد مسيرة نهضة مملكتنا العزيز في القطاع المصرفي"، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة الأيام البحرانية.

وأوضح القصيبي، أن المصرف الخليجي التجاري سعي إلى تبني عملية التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية بشكل مبكر، وهو ما يترجمه حقيقة مبادرتنا بوضع الركائز الأولى لتطوير الخدمات المصرفية المفتوحة ليس على مستوى المملكة فحسب، بل المنطقة أيضًا،ط، متابعا:" إن ذلك سيمكننا من التواصل مع مجموعة واسعة من الشركات الدولية العاملة في مجال التكنولوجيا المالية (الفينتك) وتدشين باقة جديدة من الخدمات النوعية لعملائنا الكرام، وفي سعيه المتواصل في تطبيق استراتيجية تطويرية ذات قيمة مضافه للعملاء، يحرص المصرف الخليجي التجاري على إطلاق سلة خدمات ومنتجات متنوعة ومبتكرة لعملائه من الأفراد والشركات".

وأكد القصيبي على مواصلة الجهود لرفع مستوى الأداء والخدمات وجودة المنتجات بهدف تقديم الأفضل لعملائنا الكرام، وحساب «الوافر» الإستثماري القائم على أساس المضاربة المُطلقة والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو خير دليل على هذه الجهود، نظرًا لمدى التطور الذي شهده خلال الأعوام الماضية، مُقدمًا جوائز وعروض ومزايا إستثنائية ليصبح أحد الخيارات الاستثمارية المفضلة في السوق المحلي.