نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمن الوطني العراقي يعتقل انتحاريا كان يعتزم تفجير نفسه خلال أعياد رأس السنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت، نقلًا عن وكالة الأنباء العراقية، بأن قوات الأمن الوطني، اعتقلت انتحاريًا كان يعتزم تفجير نفسه خلال أعياد رأس السنة.

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس الماضي، اعتقال أحد مطلقي الصواريخ باتجاه السفارة الأمريكية في بغداد.

وفي وفت سابق، تعرضت المنطقة المحيطة بسفارة الولايات المتحدة في بغداد لهجومين قبل قليل، كما أفادت قناة العربية في خبر عاجل.

وأفادت القناة، بأن منظومة دفاع تابعة للسفارة الأميركية في بغداد تسقط صاروخين استهدفا محيطها.

وبعد هذا الهجوم بوقت قصير، تعرضت المنطقة المحيطة للسفارة الأمريكية لهجوم صاروخي ثان.