نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألمانيا تعلن استعدادها لأكبر حملات التطعيم في تاريخها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الصحة الألماني ينس شبان، اليوم السبت، الاستعداد لأكبر حملة تطعيمات في تاريخ البلاد، قائلًا: "مراكز التطعيم جاهزة للبدء".

وقال وزير الصحة الألماني، إن فيروس كورونا لن ينهزم مع بدء التطعيم "فنحن سنحتاج إلى نفس طويل لكي نتجاوز هذه الجائحة".

ومن المقرر أن تتم بدء حملة التطعيم في ألمانيا غداً الأحد، وكانت أولى جرعات لقاح كورونا قد وصلت إلى الولايات الألمانية اليوم، ومن هناك سيتم توزيعها على مراكز التطعيم وفرق التطعيم المتنقلة.

وتبدأ الحملة، بتطعيم بالأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 80 عاماً بالإضافة إلى أطقم الرعاية وأطقم المستشفيات المعرضين على نحو خاص لخطر الإصابة.

وأوضح وزير الصحة الألماني، أنه نظرا لكبر الحملة، فإن من الممكن ألا يسير كل شيء بسهولة على الفور، مشيراً إلى أنه ربما تعثرت الأمور في هذا الموضع أو ذاك "وهذا طبيعي تماماً".

وكان وزير الصحة الألماني، أكد على الهدف الخاص بتوسيع نطاق حملة التطعيم بحلول منتصف العام المقبل "وتقديم عرض تطعيم لكل من يرغب".