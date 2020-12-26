إغلاق الدرجات في نظام نور والاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية

نتائج نظام نور يمكنكم التعرف عليها من خلال منصة نور الإلكترونية، حيث يعتبر نظام نور الدراسي من أفضل الأنظمة التعليمية الحديثة التي قامت المملكة العربية السعودية بتطبيقها، حيث أنه يوفر عدد من الخدمات المتنوعة والتي تهم الطلاب والمعلمين كذلك، الأمر الذي أدى إلى نقل الكثير من أولياء الأمور أوراق أبنائهم وذويهم إلى المدارس التابعة لهذا النظام، وبعد أن قام الطلاب بأداء امتحانات في جميع المراحل التعليمية داخل المملكة العربية السعودية وكذلك الانتهاء منها، أصبح الطلاب في حالة ترقب شديد عن موعد ظهور النتيجة الذي يتبع إغلاق الدرجات للطلاب داخل المدارس.

طريقة اغلاق الدرجات في نظام نور

لقد علمنا أن نظام نور يحتاج إلى إغلاق درجات الطلاب قبل ظهور النتيجة، فهو واحد من أهم وأحدث الأنظمة التعليمية الجديدة، وإليك بعض الخطوات وذلك للتعرف على طريقة اغلاق درجات الفصل في نظام نور التعليمي بكل سهولة.

يجب على الطالب أو ولي الأمر أولاً أن يقوم بفتح موقع نظام نور المركزي.

بعد ذلك قم الدخول على كلمة تقرير، هذه الخطوة ضرورية حتى يتم التأكد من أنه تم رصد جميع درجات الطلاب داخل المدارس.

بعد ذلك قم باختيار التقارير الإحصائية.

ادخل على كلمة تقرير البيانات المفقودة.

بعد إتمام الخطوات السابقة سوف يظهر لديك صفحة مرفق بها عدد من الخيارات، يجب عليك أن تختار منها الفصل الدراسي الذي ترغب في الاستعلام عنه.

ثم على كلمة عرض.

إذا ظهر لديك صفحة خالية من البيانات فهذا دليل علي أنه قد تم إدخال الدرجات بشكل ناجح.

قم بإختيار إغلاق إدخال الدرجات، وذلك حتى تتمكن من طباعة إشعارات الفصل الدراسي.

سوف يظهر أمامك مجموعة من الصفوف، يحتوي كل صف منها على كلمة اغلاق الدرجات.

ادخل على كلمة إغلاق الدراجات.

سوف يتم ظهور الصف الدراسي، والنظام الدراسي، واسم المدرسة والصف والقسم، والفصل، واسم الطالب، والإدارة التعليمية.

قم باختيار ما يتوافق مع بيانات الطالب الخاص بك، ثم حدده ثم انقر على كلمة تصدير ملف pdf.

انتظر وقت معين حتي ينتهي التحميل و يظهر لديك الصفحة الخاصة بإشعارات درجات الفصل الدراسي.

قم بطباعته، وبذلك قد تكون حصلت على إغلاق الدراجات.

الاستعلام عن نتائج نظام نور

لكي تتمكن من الاستعلام عن نتائج نظام نور الدراسي يتعين عليك إتباع الخطوات التالية:

ثم بالدخول إلى موقع نظام نور المركزي.

قم باختيار العام الدراسي الخاص بك.

قم بكتابة رقم الهوية، ثم قم بكتابة رقم الجلوس.

ادخل على استعراض النتيجة، وسيتم عرضها لك بالتفصيل.