الرئيس اليمنى: المشروع الحوثى يشكل خطرا على شعبنا

جدة - نرمين السيد - وفيما يخص الحكومة الجديدة، أكد الرئيس اليمنى، أن أهم أولويات الحكومة الجديدة هى مواجهة التحديات الاقتصادية، قائلا: "نريد أول اجتماع رسمى للحكومة الجديدة فى عدن وبشكل عاجل".

يشار إلى أن حكومة الكفاءات اليمنية الجديدة، كانت قد أدت اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادى فى الرياض.

ويأتى أداء اليمين الدستورية عقب وصول معظم الوزراء اليمنيين من خارج السعودية، خصوصا ممن كانوا متواجدين فى عدن والقاهرة، إلى الرياض، بينهم أربعة وزراء من حصة المجلس الانتقالى الجنوبى قادمين من العاصمة المؤقتة عدن.