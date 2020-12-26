فلسطين: الوضع الوبائى يتجه نحو الأصعب

جدة - نرمين السيد - وأضاف - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن عدم التنقل بين المحافظات لم يتم الالتزام به، ما أدى إلى اتساع المنحنى الوبائى، مشيرا إلى أن الأعداد ما زالت مرتفعة من ناحية الإصابات والوفيات، ونسبة الإصابات تتراوح من 15-35% من نسبة العينات المسحوبة.
وفيما يتعلق بوصول لقاحات كورونا لفلسطين، توقع الشخرة أنها ستكون متوفرة خلال الأسبوعين المقبلين، وأنه يتم التواصل مع الشركات العالمية ومنظمة الصحة العالمية لتوفيرها بأسرع وقت ممك
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