المعارضة تنقلب على أردوغان: نطالب بإجراء انتخابات مبكرة

طالب كمال كليتشدار أوغلو، زعيم المعارضة التركية، اليوم السبت، بإجراء انتخابات مبكرة، وذلك مع استمرار فشل إدارة رجب طيب أردوغان.

وقال كليتشدار أوغلو: "نريد انتخابات مبكرة حتى لا تدفع تركيا فاتورة أخطاء حكومة أردوغان".

وأضاف: "الحكومة فقدت القدرة على حل كل المشاكل، النظام الحالي لا يستطيع أن يحسن أي شيء في تركيا".

وزعم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال خطاب له، رغم النزاعات التي يخوضها مع محيطه الإقليمي، إنه ليست عداوة مع أحد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

قال أردوغان "ليس لدينا أي مشاكل، أو أمور ضخمة يصعب التفاهم حولها مع أوروبا أو الولايات المتحدة، أو روسيا، أو الصين، أو أي دول في المنطقة"، نافيًا بذلك وفق مزاعمه أنه ليس لديه عداء مع اليونان وقبرص ، وإنه غير متورط في سوريا والعراق وليبيا.

وفي نفي للواقع شدد أردوغان على مزاعمه بأنه مستعد للتحاور والاتفاق، والتعاون مع الجميع، شرط احترام سيادتهم، وحقوقهم، وإمكانياتهم.

ولفت إلى أن أنقرة "ستكسر مثلث الشر الاقتصادي عبر الإصلاحات".

وأضاف الرئيس التركي: "كل تطور تشهده منطقتنا والعالم، يؤكد، ويعزز قوة وأهمية تركيا"، مشيرا إلى أن تركيا "ستتبوأ المكانة التي تستحقها سياسيا، واقتصاديا في النظام العالمي الجديد".