خاص | مصدر مسؤول: العراق سيوجه ضربة كبيرة لـ إيران وتركيا بهذه الخطوة

كشف مصدر عراقي مسؤول، أن الانفتاح العراقي السعودي الذى شهدته علاقات البلدين مؤخرًا يؤشر لخطوات توسعية فى علاقات البلدين التجارية والتى تدفع بالتخلص من السيطرة الإيرانية على الأسواق العراقية.
وأوضح "المصدر" -الذى فضل عدم ذكر اسمه- فى تصريحات خـاصة لـ "دوت الخليج"، أن افتتاح منفذ عرعر مؤخرًا، الذي يربط بين العراق والسعودية من قبل السلطات العراقية- سيفتح الباب أمام تبادل تجاري واسع لبضائع البلدين لتحل محل بضائع إيرانية وتركية فرضها السوق الإيراني خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن فتح معبر عرعر أمام الشاحنات يوفر تكاليف باهظة للبضائع التى كانت تمر من مصر والسعودية للعراق عن طريق ممر صفوان فضلًا عن المسافات الطويلة والرسوم التى تفرض على هذه الشاحنات.
ولفت المصدر العراقي، إلى أن الانفتاح فى العلاقات العراقية السعودية سينعكس على القرار السياسي والاقتصادي والتجاري وبالفائدة على البلدين.
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