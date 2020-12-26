بسبب سلالة كورونا الجديدة.. إسرائيل تبدأ الإغلاق الثالث غدا

كشفت وزارة الصحة الإسرائیلیة، الیوم السبت، عن مدة الإغلاق الصحي الذي سیبدأ غدًا، في مختلف مناطق إسرائيل بسبب ظهور سلالة كورونا الجديدة، والذي یعتبر الإغلاق الثالث منذ بدء جائحة كورونا.
وقال مدیر عام وزارة الصحة الإسرائیلیة "حیزي لیفي"، إن الإغلاق الصحي الذي سیبدأ غدًا سیستمر ثلاثة إلى أربعة أسابیع منوطا بتسطیح المنحنى الوبائي.
ووفقا لهیئة البث الإسرائیلیة "مكان"، فإن الصحة الإسرائیلیة تسعى قریبا إلى تطعیم مائة وخمسین ألف شخص یومیا ضد كورونا.
وحث "لیفي"، الجمهور على تلقي اللقاح من دون خشیة.
ورجح أن یقضي التطعیم على السلالة الجدیدة من الفیروس على الرغم من أنها معدیة أكثر.
یشار إلى أن الإغلاق الصحي في إسرائیل یتضمن عدم جواز الخروج من المنزل لأكثر من ألف متر، ما عدا الذهاب إلى أماكن العمل والمؤسسات التعلیمیة.
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