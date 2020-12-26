انت الان تتابع تفاصيل خبر الحصيني يعلن درجة الحرارة في أولى أيام الحالة الممطرة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن خبير الأرصاد وعضو لجنة تسميات “عبدالعزيز الحصيني”، أن الهيئة قامت فجر اليوم بتسجيل درجة الحرارة في عدة مدن، والتي ظهر بها تراجع ملحوظ بدرجات الحرارة، بدأت بشكل تدريجي مع الحالة الممطرة، مضيفًا أن أجواء اليوم ما بين باردة إلى شديدة البرودة.

درجة الحرارة

وأعلن الحصيني عن درجات الحرارة التي تم تسجيلها، موضحًا أن الأجواء تتراوح من باردة إلى شديدة البرودة على الشرقية والوسطى والشمالية، فقد سجلت الهيئة اليوم في عرعر درجة حرارة صفر مئوية، وسجلت العاصمة الرياض درجة 8 مئوية، بينما سجلت الدمام درجة 9 مئوية، وشهدت مناطق “غرب القسيم وتبوك والمدينة” صباح اليوم تكون السحب الرعدية الممطرة في تمام الثامنة صباحًا.

الحالة الممطرة

أوضح الحصيني أن البلاد تشهد حالة ممطرة بداية من السبت الموافق 11/5/1442 على تبوك والمدينة وحائل فمكة، ثم من المتوقع أن تتوسع يوم الأحد لتشمل منطقة المدينة تليها شمال الشرقية تليها منطقة الجوف بالكويت.

وعن توقعات يوم الاثنين، فمن المتوقع أن تتوسع لتشمل الشمالية، بينما ستتوسع يوم الاثنين لتشمل شمال الرياض، لتشهد منطقتي الشرقية والرياض في نهاية الأسبوع حالة إرتدادية.

حالة الطقس اليوم

نشر المركز الوطني للأرصاد، بتقريره اليومي عن حالة الطقس، أن مناطق “المدينة المنورة وتبوك وحائل ومكة المكرمة”، من المتوقع أن تشهد اليوم السبت رياح سطحية تتبعها هطول أمطار رعدية بين المتوسطة والغزيرة، وعلى مناطق “الوسطى والشمالية والشرقية ونجران”، ستستمر درجات الحرارة في التراجع يصاحبها نشاط حركة الرياح على تلك المناطق.

وسيشهد البحر الأحمر وفقًا للتقرير، حركة سطحية للرياح شرقية جنوبية، تصل سرعتها إلى 40 كيلومتر في الساعة، مع وصول ارتفاع الموج بالبحر إلى ما بين المتر إلى مترين، بينما ستكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية تصل سرعتها إلى 40 كيلو متر في الساعة، وسيكون ارتفاع الموج ما بين المتر إلى المترين.