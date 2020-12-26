رابط استعلام نظام نور برقم الهوية عن نتائج الطلاب بعد الاختبارات

بالتزامن مع اختبارات المرحلة الابتدائية يترقب أولياء الأمور رابط استعلام نظام نور برقم الهوية أو برقم السجل للاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور الإلكتروني وكيفية الاستعلام، لاستخراج شهادات الطلاب، توفر وزارة التعليم في السعودية رابط نظام نور المركزي باستخدام كلمة المرور وبيانات المستفيد الخاصة للاستعلام.

رابط استعلام نظام نور برقم الهوية

ساعات معدودة وستبدأ وزارة التعليم في رفع نتائج المرحلة الابتدائية لعام 2020-2021 وأكدت المصادر بالوزارة من توفير النتائج عبر نظام نور الإلكتروني برقم الهوية الوطنية أو برقم السجل لكافة المراحل التعليمية من خلال رابط نظام نور noor.moe.gov.sa وعلي الطالب تسجيل الدخول بواسطة نظام نور برقم الهوية أو رقم المستخدم وكلمة المرور ثم إدخال رمز التحقق الظاهر على الشاشة، ويتم إرسال كلمة المرور بعد ذلك عبر الجوال بعد إتمام عملية التسجيل بنجاح.

من ثم التأكد بعد ذلك من وجود الطالب بالصفحة الرئيسية لبوابة النظام والنقر على صفحة الحساب ثم النقر على أيقونة نتائج الطلاب وإدخال رقم الهوية الوطنية ومن ثم الولوج لقائمة التقارير الشهرية مباشرة.

على ولي الأمر التوجه مباشرة لرابط نظام نور الرسمي ثم دخول أولياء الأمور.

قم بكتابة البيانات بشكل صحيح الاسم وكلمة المرور ورمز التحقق.

راجع البيانات جيدًا ثم احتفظ بكلمة المرور ثم إرسال تأكيد التسجيل على الجوال.

الدخول لحساب المعلم في نظام نور.

أدخل رقم الهوية وكلمة السر ورمز التحقق.

التوجه لأيقونة التقارير ثم النقر على أيقونة تقارير الطلاب.

واختيار إشعار فترات أعمال السنة ثم تحديد الفصل والفترة واسم الطالب حدد الكل.

ثم النقر على أيقونة العرض يفتح معك ملف درجات الطالب ثم قم بالنقر بتحميل الملف بصيغة الإكسل على سطح المكتب.

ثم التوجه لحساب المعلم في منصة مدرستي لإرسال إشعار الفترة الأولى أو الفترة الثانية.

التوجه لأيقونة التقويم ثم النقر على أيقونة إضافة حدث ثم تحديد اسم الحدث وتحديد الفصل

وتاريخ البداية وتاريخ النهاية والنقر على أيقونة المرفقات وتحميل ملف الإكسيل ثم النقر على حفظ

بذلك قمنا بإرسال إشعار الطلاب

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