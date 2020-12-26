نظام نور التعليمي الإلكتروني يعتبر وآحد من أحداث التطبيقات الإلكترونيه التي تم تطبيقها في المملكة العربية السعودية وذلك لخدمة العملية التعليمية بما تشملة من طلاب ومعلمين وأولياء أمور، يعتبر النظام شبكة متكاملة تضمن عملية التواصل السهل،السريع والمباشر بين المدرسة والطالب،ويعبر النظام علي رؤية المملكة العربية السعودية لتطوير العملية التعليمية خلال عام ٢٠٣٠.نظام نور التعليمي برقم الهوية.
أصبح الآن بامكان الطالب وولي الأمر في المملكة العربية السعودية التعرف علي نتيجتهم في الامتحانات فور ظهورها دون الذهاب الي المدارس بطريقة بسيطة وسريعة فقط من خلال رقم الهوية الشخصي دون الحاجة الي إستخدام كلمة مرور أو التسجيل عبر الموقع،كما إن نظام نور يشمل جميع المراحل التعليمية في جميع مدن المملكة الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة .رابط نظام نور برقم الهوية .
لقد أصبحت عملية الحصول علي نتيجة الامتحانات عملية غايه في السهولة وذلك بعض تطبيق المملكة العربية السعودية لنظام نور الالكتروني ،فيمكن لكلا من الطالب إو ولي الامر الحصول علي نتائج ابنائهم ومتابعتها فقط باستخدام رقم الهوية الشخصي،ويمكن عمل ذلك بإتباع الخطواط الاتيه:
- الدخول الي الموقع الإلكتروني للمدرسة .
- إدخال رقم الهوية الشخصي.
من خلال إتباع الخطوات السابقة يستطيع الطالب الحصول علي النتيجة دون الحاجة للذهاب الي المدرسة .نظام نور في المملكةالعربية السعودية .
لم يعد الطالب بحاجة الي الذهاب المباشر الي المدرسه للحصول علي نتيجة الامتحانات وذلك باستخدام الهاتف الشخصي أو الحاسوب وإدخال رقم الهوية يحصل الطالب علي النتيجة دون مغادره منزله،وفي ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد يعتبر تطبيق نظام نور الالكتروني من أكثر الطرق الآمنة التي يمكن الإعتماد عليها.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليكم رابط نظام نور برقم الهوية 1442 وطريقة الحصول علي نتائج جميع الصفوف الترم الاول “ابتدائي- اعدادي-ثانوي” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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