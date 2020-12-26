هيئة تقويم التعليم والتدريب “شرح + رابط تسجيل” الرخصة المهنية للمعلمين

هيئة تقويم التعليم والتدريب أعلنت عن فتح بابها أمام المعلمين الجدد ليخوضوا اختبار الرخصة المهنية وسيكون متاح تسجيل الدخول من اليوم الجمعة الموافق 25-12-2020 حتي يوم 27-12-2020 أي لمدة 3 أيام متواصلة، وبعد أن يتم تسجيل الدخول بنجاح بالخطوات التي سنوافي حضراتكم بها سوف يتم دخول المعلمين الجدد للاختبارات للحصول على الرخصة المهنية وهي تتكون من اختبارين وهما : الاختبار التخصصي والاختبار العام، وبعد انتهاء فترة الاختبارات سوف تظهر النتائج ويتم اصدار الرخصة المهنية.

شروط الحصول على الرخصة المهنية لمن سبق لهم التقديم في هيئة تقويم التعليم

هذه الشروط تخص المعلمين الذين سبق لهم اجتياز اختبارات الكفايات وهم : الاختبار التخصصي والاختبار العام، ولا تخص المعلمين الجدد وهي :

أن يحصل المعلم على الحد الأدنى للرخصة التي يرغب بها في الاختبارين العام والتخصصي. أن يكون اصدار الرخصة في خلال 3 أعوام من تطبيق الضوابط التي تخص إصدار الرخصة المهنية.

إذا كان المعلم داخل الاختبارات ولم يجتازها أو حصل على درجة غير جيدة يستطيع دخول الاختبارات مرة أخرى، وذلك لتحسين مستواه في الاختبار والنتيجة.

مواعيد التسجيل في هيئة تقويم التعليم والتدريب في الاختبار العام والتخصصي للرخصة المهنية للمعلمين

كما ذكرنا في الفقرة السابقة أن موعد تسجيل المعلمين الجدد للحصول على الرخصة المهنية من يوم 25 ديسمبر إلى يوم 27 ديسمبر الحالي.

وميعاد التسجيل للاختبار التخصصي يكون على فترتين أيضاً فترة التسجيل المبكر من 27-12-2020 حتى 7-1-2021 وفترة التسجيل المتأخر من 8-1-2021 حتى 21-1-2021 وذلك لجميع الفئات سواء المعلمين الجدد أو القدامى.

ميعاد التسجيل للاختبار العام يكون على فترتين. فترة التسجيل المبكر من 28-12-2020 حتى 28-2-2021 وفترة التسجيل المتأخر من 1-3-2021 حتى 18-3-2021 وهذا التسجيل يكون لجميع الفئات سواء للمعلمين الجدد أو المعلمين القدامى.

وستكون فترة الاختبار التخصصي من 23-1-2021 حتى 30-1-2020

وستكون فترة الاختبار العام من 20-3-2021 حتى 26-3-2021

وسيتم اعلان النتائج وإصدار الرخص المهنية يوم 30-5-2021

ومع العلم أنه كان التسجيل لمعلمين التعليم الأهلي للاختبارين العام والتخصصي من 15-12-2020 حتي 17-12-2020

وكان التسجيل لمعلمين التعليم العام للاختبارين العام والتخصصي من 18-12-2020 إلى 24-12-2020

طريقة تسجيل الدخول للرخصة المهنية

يجب على المعلمين الجدد عمل حساب على موقع أبشر وتفعيله أيضا، وبعد ذلك ننتقل للخطوات التالية :

يدخل المعلم على منصة الرخص المهنية. يتم تسجيل دخول المعلم عبر بوابة النفاذ الموحد. يكتب المعلم اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بحساب أبشر الخاص به، وسوف تصله رسالة على الهاتف الخاص به لكتابة كلمة المرور المؤقتة. سوف تظهر صفحة يكتب فيها المعلم كل البيانات المطلوبة منه ويختار أما لطلب الإصدار أو التسجيل. أما المعلمين الجدد سوف يختارون اختبارات. ثم تظهر صفحة يختار المعلم منها إما الاختبار العام أو الاختبار التخصصي. سوف تظهر صفحة يسجل بها المعلم على موقع قياس وإذا كان المعلم بالفعل لديه حساب على موقع قياس، سوف تظهر مباشرة وقد يحتاج لتحديث بعض المعلومات، أما إذا كان المعلم لا يمتلك حساب على موقع قياس سوف يملئ كل البيانات المطلوبة منه في هذه الصفحة من محل الإقامة وتاريخ الميلاد والاسم. ثم ينظر المعلم اسفل الشاشة ويضغط على ايقونة تعديل إذا كان له بيانات بالفعل. ستظهر للمعلم بعض الملاحظات والمعلومات يجب عليه قراءتها جيداً، ثم يضغط على موافق. ثم تظهر صفحة أخرى يملئها المعلم تطلب معلومات إضافية مثل : سنة الحصول على المؤهل ونوع الدراسة والمستوى التعليمي وهكذا ثم يحدد المعلم المدينة التي سيتم فيها الاختبار ويختار أيضاً ميعاد الاخبار سواء صباحاً أو مساءً. وأخيراً سوف تظهر صفحة بها العديد من المعلومات ومنها : موعد الاختبار والرسوم التي يدفعها المعلم وهي 100 ريال في التسجيل المبكر و 150 ريال في التسجيل المتأخر.

الدرجات من 50 إلى 69 يحصل على رخصة معلم ممارس. الدرجات من 70 إلى 79 يحصل على رخصة معلم متقدم. الدرجات من 79 فأعلى يحصل على رخصة معلم خبير.

الدرجات التي يجب أن يحصل عليها المعلم ليصل إلى الرخصة التي يرغب بها