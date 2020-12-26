أخبار اليمن : بن حبتور يحيي القطاع الصحي وقيادته ومنتسبيه

بن حبتور يحيي القطاع الصحي وقيادته ومنتسبيهحيا رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، القطاع الصحي بقيادته وكافة منتسبيه على أدوارهم وسعيهم لتحقيق الأمن الصحي والعلاجي للمواطنين في ظل استمرار العدوان والحصار.

جاء ذلك أثناء لقاء رئيس الوزراء اليوم وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، والذي تم خلاله مناقشة أوضاع الوزارة والمؤسسات الصحية ومنتسبيها والجهود المبذولة للحد من التحديات والصعوبات التي يواجهها القطاع الصحي المتصل بحياة الناس ومعالجة أوجاعهم والتخفيف من آلامهم .

وتطرق إلى الآلية الإشرافية والرقابية المتبعة من قبل الوزارة على المرافق الصحية الحكومية والخاصة، سيما بعد تطبيق نظام التسعيرة في المستشفيات والمراكز الخاصة والتأكد من سلامة التنفيذ.

واستعرض الوزير المتوكل، ملامح خطة الوزارة للعام ٢٠٢١م ومستوى تنفيذ خطة العام الجاري الذي شارف على الرحيل .. مستعرضا نتائج زيارته الأخيرة لمحافظة الحديدة وخاصة مديريتي بيت الفقيه والجراحي

وأوضح أنه جرى خلال الزيارة افتتاح المستشفى الريفي في الجراحي تم إنشائه وتجهيزه بكافة متطلبات العمل من أجهزة وكادر بشري في مدة قياسية، علاوة على تفقد العمل في عدد من المراكز والوحدات الصحية.

وأكد وزير الصحة استمرار الوزارة في المتابعة والترصد للوضع الصحي العام، فضلا عن آخر المستجدات المتصلة بفيروس كورونا الذي لوحظ انتشاره بصورة كبيرة على المستوى الإقليمي .. لافتاً إلى استعدادات الوزارة بتعاون كافة الجهات ذات العلاقة لمواجهة أي طارئ يتعلق بهذا الوباء في بلادنا.

وقد أكد رئيس الوزراء أهمية تعزيز مستوى المتابعة والترصد لكورونا المستجد، والتوعية المتواصلة بأهمية تقيد الجميع أفراداً ومؤسسات بالإجراءات الاحترازية وعدم التساهل مع الجانب الوقائي الأساسي خاصة بعد معاودة ظهور الوباء في دول الجوار.

