رسالة بحرينية لمجلس الأمن تنفي مزاعم قطر بـ"اختراق أجوائها"

فنّد مندوب البحرين لدى الأمم المتحدة، جمال فارس الرويعي، السبت، ادعاءات قطر بشأن قيام 4 مقاتلات بحرينية باختراق الأجواء القطرية في التاسع من ديسمبر الجاري.
وأوضح جمال الرويعي، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، أن مزاعم قطر بشأن خرق أجوائها من طرف مقاتلات بحرينية "أمر مؤسف وعار من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة".
وأكد أن هذه المزاعم "جزء من التحريف المستمر والمتصاعد الذي تمارسه قطر، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار وزيادة التوترات الإقليمية".
وشدد مندوب البحرين لدى الأمم المتحدة، على أن "تصرفات قطر تكشف عدم مصداقيتها وتناقضها، وتتنافى مع مبادئ حسن الجوار التي نصت عليها المواثيق الدولية وتدّعي قطر الالتزام بها".
وأورد الرويعي أنه "كان من الأولى بقطر أن تلتفت إلى أزمتها المتمثلة في استمرار سلوكها الاستفزازي والعدائي، ودعمها للإرهاب وتمويله".
كما نبه إلى أن تدخل قطر في الشؤون الداخلية للدول المجاورة، "يشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين".
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