الفلبين تدرس الاستخدام الطارئ للقاح فايزر

جدة - نرمين السيد - وقال هارى روكيه، المتحدث باسم الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى، فى بيان إن "فايزر كانت أول شركة تسعى للحصول على موافقة الجهة المنظمة للقاحات فى الفلبين لاستخدام لقاحها المضاد لفيروس كورونا".

وأضاف أن تقييم وكالة الأغذية والعقاقير الفلبينية للقاح والموافقة عليه سيستغرق 21 يوما، مشيرا إلى أن عملية التطعيم ستبدأ بمجرد توفر المخزونات.

