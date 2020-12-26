سياسي لبناني لـ دوت الخليج : بيروت تعيش حالة من الانهيار والانفلات الأمني .. وتأخر تشكيل الحكومة يؤثر سلبا على المجتمع

أكد الدكتور خالد العزي السياسي اللبناني وأستاذ العلوم السياسية في بيروت أن تأخير تشكيل الحكومة فى لبناني يعد عاملا سلبيا على المجتمع اللبناني والحياة السياسية والاقتصادية، مشيرا الي ان لبنان تعيش حالة من الانهيار الاقتصادي الاجتماعي والانفلات الأمني مما تسببت في تحلل الدولة وتفكك مؤسساتها نتيجة غياب المسئولية الفعلية وانقسام الطبقة السياسية ما بين حالة صراع وحالة انقياد تام، بخلاف حالة سيطرة الخارج على الداخل اللبناني وتحديدًا في الحرب القائمة بين الولايات المتحدة وايران نظرًا لان الفصيل او القوة التي ترتبط بايران هي المسيطرة على الواقع السياسي في البرلمان وعلى مفاصل الدولة.

أوضح العزي في تصريحات خاصة ل صدي البلد ان تلك القوة التي ترتبط بايران تشكل قوة اقتصادية امنية فعلية لها بالاضافة الى انغماسها في الانهيارات والنهب والفساد مما ساد حال من القلق الاجتماعي والقلق السياسي الذي بات يطرح سؤالا هاما وهو.. الى اين ذاهب لبنان؟ الى الوصايا الدولية؟ او الى الحرب الاهلية؟ او السيطرة الفعلية لهذه القوى المرتبطة بالخارج على لبنان؟

وأشار الي ان وضع مصير لبنان وتشكيلته الحكومية حاليًا فقط بانتظار الاحداث الخارجية مثل الانتخابات الامريكية والادارة الجديدة وكيف ستدير العلاقة القادمة مع إيران؟ حيث تعتبر ايران لبنان هي ورقة يجب استخدامها فقط في اثناء التفاوض لذلك بات على لبنان الانتظار الذي لم يعد يستطيع تحمله.

والمح الي ان الطبقة السياسية ساهمت بانهيار لبنان اقتصاديًا واجتماعيًا حيث فصلت ما بين لبنان ومحيطه العربي والدولي؛ نتيجة ارتباطها بالاجندة الخارجية وتحديدًا بالاجندة الايرانية.

كما بين ان سبب عملية التأجيل والتأخير هو عدم الاتفاق على توزيع المغانم والمحاصصة فإنها ستعود بلبنان الى نقطة الصفر باطار المذهبية الوزارية التي تحقق لكل فريق ولكل طرف الاستمرار بهذه الدولة على طريقته الخاصة عكس مانصت عليه الوثيقة او المبادرة الفرنسية القاضية بتشكيل حكومة مستقلة ذات اختصاص لانقاذ البلد اقتصاديًا ولمساعدة الناس على الخروج من الأزمة والاجتماعية والصحية نتيجة.

وتابع العزي في تصريحاته ل صدي البلد قائلا : هذا السبب قتل المبادرة الفرنسية بالايادي اللبنانية وعدم الانصياع لما تتطلبه وتتضمنه هذه المبادرة وكأن السياسيين رضخوا للامر الواقع وباتوا ينتظرون الحل من الخارج.

واستكمل تصريحاته قائلا : كل الذي اشيع عن انه خلافًا على وزارة او على مقعد او على توزيع اعتقد هو شكلي ولان كلمة السر لم تصل بعد وفور وصول كلمة السر؛ فكل الذين يتصارعون على القائب والمقاعد سوف يرتضون فعليًا لان الاوامر الخارجية حتى اليوم لم تأت بعد وبحال اتت ستحل كل المشاكل الداخلية.

وواصل تصريحاته : هذه الطبقة والتي تتصارع علي المقاعد والحقائب الوزارية تتفاوض بعيدًا عن المجتمع - الذي يعيش حالة من الثورة الاجتماعية - ويرفض كل هذه الطبقة ويطرح شعاره الدائم كلهم كلهم بمن فيهم هذه الطبقة التي افقرت لبنان.

وأتم تصريحاته بالقول : ستظل هذه الحالة الاقتصادية الاجتماعية الذي يعاني منها لبنان نظرا لتهرب رجال الدولة - اللذين يتراشقون بالاتهام فيما بينهم شمالا ويمينا - عن المسؤولية؛ تلك الفئة لا تريد القول بانهم باتوا عاجزون عن التوافق الداخلي الأمر الذي ينعكس علي تشكيل حكومة وطنية تنقذ لبنان من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، فهم ينتظرون الضوء الاخضر الخارجي لان الخارج بات هو اللاعب الاساسي وهو الذي يتحكم بمفاصل اللعبة اللبنانية ، واتوقع ان تظل لبنان في حالة انتظار طويل في غرفة الانعاش ومن حيث المبدأ لن يكون هناك تشكيل حكومة قبل وصول الادارة الجديدة الى البيت الابيض حيث يتم التوجه الفعلي في هذا الاطار لحل ازمة لبنان الكارثية التي باتت تعد اسوا كارثة سياسية واقتصادية واجتماعية يعاني منها لبنان فلبنان هو فعليًا في حالة اسر هذا الاسر نتيجة اعتبار الساحة اللبنانية هي ساحة بريد يجب اسخدامها في عملية التفاوض.