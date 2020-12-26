وفاة جورج بليك العميل البريطاني الشهير بموسكو عن 99 عاما

توفي العميل المزدوج البريطاني جورج بليْك، الذي كان يتجسس لحساب جهاز الاستخبارات السوفيتي "كي جي بي"، اليوم /السبت/ بموسكو عن عمر ناهز 99 عاما.

وأوردت وسائل إعلام روسية أن الناطق باسم جهاز المخابرات الخارجية الروسي سيرجي إيفانوف أعلن رحيل عنصر المخابرات الأسطوري جورج بليك.

وقال إيفانوف "أحب بلدنا بصدق، وكان معجبًا بإنجازات شعبنا خلال الحرب العالمية الثانية".

وبحسب السلطات الطبية في روسيا، فإن العميل البريطاني جورج بليك توفى بشكل طبيعي وبدون وجود أي عوارض أو أمراض.

وبدأ بليك حياته العسكرية ضمن قوات المقاومة في هولندا خلال الحرب العالمية الثانية، قبل أن ينضم إلى جهاز المخابرات الخارجية البريطاني "أم آي 6" خلال ​الحرب الباردة.

ثمّ قدم خدماته إلى الاتحاد السوفيتي خلال الخمسينات، حيث وفر للاستخبارات السوفيتية معلومات سرية هامة بينها أسماء العملاء وأساليب عمل الاستخبارات الأجنبية في الاتحاد السوفيتي.

وحُكم على بلايك في عام 1961 ب​السجن​ 42 عامًا في ​بريطانيا​، لكنه نجح في الفرار بعد خمس سنوات من سجنة والانتقال إلى الاتحاد السوفيتي. وتعتبره ​موسكو​ بطلًا ومنحته رتبة كولونيل في ​الاستخبارات الروسية​.