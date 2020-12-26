مميزات بطاقة سامبا جرير وكيفية طلب بطاقة جرير سامبا الائتمانية

مميزات بطاقة سامبا جرير متعددة وتمنحك خدمات حصرية بالاضافة إلى العروض المستمرة ونقاط المكافآت، وغيرها من المزايا التي تتمتع بها فيزا جرير سامبا والتي سوف نوضحها لكم بالتفصيل في موضوعنا اليوم، حيث يبحث الكثيرين من عملاء مكتبة جرير أو شركة جرير للتسويق عن شروط الحصول على فيزا جرير سامبا؛ نظراً للمميزات التي يتمتع بها حامل البطاقة، وكيفية طلب استخراج بطاقة سامبا جرير الائتمانية بدون تحويل الراتب أو فتح حساب لدى مصرف سامبا، وما هي البيانات والمستندات المطلوبة للحصول على بطاقة سامبا جرير.

بطاقة سامبا جرير الائتمانية

بطاقة جرير سامبا الائتمانية متوافقة تماما مع الشريعة الإسلامية وهيئة الرقابة الشرعية، وتعتبر أول فيزا مشتركة بين قطاع المصارف وقطاع المكتبات في المملكة، وتتمتع تلك البطاقة بكافة مزايا بطاقات سامبا الائتمانية، بالاضافة إلى مميزات إضافية عبر برنامج المكافآت والخصومات والتخفيضات والتقسيط بسعر الكاش، ومواصفات حماية فائقة عبر الشريحة المدمجة وخدمة الرسائل الفورية بعد تنفيذ عمليات الشراء باستخدام فيزا جرير سامبا.

مميزات بطاقة سامبا جرير

توفر فيزا جرير سامبا كثير من المزايا الإضافية التي تجعلها من أفضل البطاقات الائتمانية مثل:

ميزة التقسيط بسعر الكاش بدون هامش ربح على كافة المنتجات، ويتم تقسيط قيمة المبلغ على 12 شهر، وذلك بشرط أن تكون قيمة المشتريات 1500 ريال فأعلى.

تقدم بطاقة جرير سامبا برنامج نقاط المكافآت واسترجاع نسبة 2% من قيمة المشتريات من شركة جرير، حيث يمكن استبدال النقاط بعد تجميع 200 نقطة على الأقل، وذلك عبر الاتصال على رقم 8001246112.

برنامج نقاط المكافآت واسترجاع نسبة 2% من قيمة المشتريات من شركة جرير، حيث يمكن استبدال النقاط بعد تجميع 200 نقطة على الأقل، وذلك عبر الاتصال على رقم 8001246112. من مميزات بطاقة سامبا جرير أيضا استرجاع 1% من قيمة المشتريات من الأماكن الأخرى عند استخدام البطاقة.

أيضا استرجاع 1% من قيمة المشتريات من الأماكن الأخرى عند استخدام البطاقة. تمنح فيزا جرير سامبا لصاحبها خصم فوري يبلغ 10% على منتجات محددة لشركة جرير.

شروط بطاقة سامبا جرير

يشترط على العميل الذي يرغب في الحصول على بطاقة سامبا جرير المتطلبات التالية:

تعبئة نموذج طلب البطاقة عبر موقع مصرف سامبا. إذا كنت عميل لدى مصرف سامبا يمكنك طلب البطاقة أونلاين. إذا لم تكن عميل لدى مصرف سامبا يمكنك تقديم طلب جرير سامبا أون لاين، ولكن يلزمك تقديم المستندات المطلوبة عن طريق أقرب فرع. يجب أن يكون العميل على رأس العمل في إحدى جهات القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

طلب فيزا جرير سامبا الائتمانية

يستطيع العميل تقديم طلب الحصول على البطاقة والتمتع بكثير من مميزات بطاقة سامبا جرير الائتمانية، وذلك عن طريق تعبئة الطلب أون لاين إذا كان لديه حساب لدى بنك سامبا، أما إذا كان المتقدم بطلب الحصول على البطاقة ليس من عملاء سامبا، فيجب عليه في هذه الحالة تعبئة نموذج طلب استخراج بطاقة سامبا جرير ثم تقديمه مع المستندات المطلوبة، وذلك عبر زيارة إحدى أقرب فرع لمصرف سامبا، أو عن طريق إرسال المستندات بالبريد على صندوق بريد ص. ب. 17383 الرياض 11484 وه الخاص بإدارة الائتمان في بنك سامبا.

ويوفر مصرف سامبا العديد من البطاقات الائتمانية الأخرى التي تتنوع في مواصفاتها ومزاياها مع اختلاف رغبات العملاء، ولعل أبرزها بطاقة سامبا الفرسان بلاك التي تمنح العميل أميال سفر مع كل استخدام للبطاقة، بطاقة سامبا سيجنتشر الائتمانية التي تمنحك إمكانية تقسيط مشتراتك دون فوائد بالاضافة إلى ميزة تأمين السفر وغيرها من المميزات، بطاقة سامبا الخير الائتمانية التي تمنحك القدرة على السحب النقدي من أي مكان وسداد المشتريات والمدفوعات الحكومية.

وبذلك نكون قد انتهينا من حديثنا اليوم حول مميزات بطاقة سامبا جرير الائتمانية، وتعرفنا من خلال موضوعنا علي مواصفات تلك البطاقة والمميزات الإضافية التي توفرها بجانب مزايا بطاقات سامبا الائتمانية الأساسية، وأوضحنا في سياق الحديث شروط الحصول على البطاقة وطريقة استخراجها.