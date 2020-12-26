احدث عروض تمويل علي جميع فئات سياره تويوتا يارس بأقساط مختلفه ومريحه

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل علي احدث عروض التمويل علي جميع السيارات علي صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي والتي شملت جميع فئات سياه تويوتا يارس وهي تويوتا يارس 1.3 لتر ناقل حركه عادي 2020و تويوتا يارس 1.5 وآي شركات 2020 و تويوتا يارس 1.5 وآي 2020 و تويوتا يارس هاتشباك s cvt 2020، حيث جاءت العروض علي شكل عروض تمويليه بأقساط مريحه وميسره لجميع المواطنين بالمملكة السعودية وأعلنت أيضا عن مواصفات السيارات و عروض التمويل عليها. تويوتا يارس 1.3 لتر ناقل حركه عادي 2020 تويوتا يارس 1.3 لتر ناقل حركه عادي 2020 أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عن مواصفات تويوتا يارس 1.3 لتر ناقل حركه عادي وهي: السيارة من نوع سيدان بدفع أمامي.

حجم المحرك 20.00 لتر ومعدل استهلاك بنزين 1.30 لتر.

المحرك يحتوي علي 4 أسطوانات لتوليد قوه 98 حصان.

ناقل الحركة بالسيارة عادي من نوع الجير بوكس 5 سرعات.

حساسات خلفيه و 2 وسائد هوائيه.

لا يوجد كاميرا خلفيه.

مكيف يدوي ومقاعد مخمل.

مراقبه ضغط الهواء في الإطارات وفرامل مانعه للانزلاق. عرض تويوتا يارس 1.3 لتر ناقل حركه عادي 2020 يمكن الحصول علي سياره تويوتا يارس 1.3 لتر ناقل حركه عادي بسعر 45900 ريال بقسط شهري 874 ريال بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر ودفعه أخيرة 12339 ريال. تويوتا يارس 1.5 وآي شركات 2020 تويوتا يارس 1.5 وآي شركات 2020 أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عن مواصفات سياره تويوتا يارس 1.5 وآي شركات وهي: السيارة من نوع سيدان بدفع أمامي.

حجم محرك السيارة 20.00 لتر بمعدل استهلاك للبنزين 1.50 لتر.

يحتوي المحرك علي اربع أسطوانات لتوليد 105 حصان.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي من نوع الجير بوكس cvt.

حساسات خلفيه ولا يوجد كاميرا.

تحتوي علي 2 وسائد هوائيه.

مكيف يدوي ومقاعد مخمل.

مراقبه ضغط الهواء في الإطارات وفرامل مانعه للانزلاق. عرض تويوتا يارس 1.5 وآي شركات 2020 يمكن الحصول علي سياره تويوتا يارس 1.5 وآي شركات بسعر 49600 ريال بقسط شهري 936 ريال بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر ودفعه أخيرة 13204 ريال. تويوتا يارس 1.5 وآي 2020 تويوتا يارس 1.5 وآي 2020 أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عن مواصفات سياره تويوتا يارس 1.5 وآي 2020 وهي: السيارة سيدان بدفع أمامي.

حجم محرك 20.00 بمعدل استهلاك للبنزين 1.50 لتر.

يحتوي المحرك علي 4 أسطوانات لتوليد 105 حصان.

ناقل حركه أوتوماتيكي من نوع الجير بوكس cvt.

حساسات خلفيه و 2 وسائد هوائيه.

لا يوجد كاميرا خلفيه.

مكيف يدوي ومقاعد مخمل.

مراقبه ضغط الهواء في الإطارات وفرامل مانعه للانزلاق. عرض تويوتا يارس 1.5 وآي 2020 يمكن الحصول علي سياره تويوتا يارس 1.5 وآي 2020 بسعر 50100 ريال بقسط شهري 953 ريال بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر ودفعه أخيرة 13454 ريال. تويوتا يارس هاتشباك s cvt 2020 تويوتا يارس هاتشباك s cvt 2020 أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عن مواصفات سياره تويوتا يارس هاتشباك s cvt 2020 وهي: السيارة هاتشباك دفع أمامي.

حجم المحرك 19.50 لتر بمعدل استهلاك بنزين 1.50 لتر.

يحتوي المحرك علي 4 أسطوانات لتوليد 105 حصان.

ناقل الحركة أوتوماتيكي من نوع الجير بوكس cvt.

حساسات خلفيه و 2 وسائد هوائيه.

لا يوجد كاميرا خلفيه.

نظام تثبيت سرعه ذكي ومكيف يدوي ومقاعد مخمل ونوافذ كهربائيه.

مراقبه ضغط الهواء في العجلات مع فرامل مانعه للانزلاق بتقنيه دعم المكابح. عرض تويوتا يارس هاتشباك s cvt 2020 يمكن الحصول علي سياره تويوتا يارس هاتشباك s cvt 2020 بسعر 52000 ريال سعودي بقسط شهري 1149 ريال بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر ودفعه أخيرة 15600 ريال. X إقرأ أيضاً: افضل واحدث عروض التمويل علي سياره كيا بيجاس 2020 بأرخص الأسعار

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احدث عروض تمويل علي جميع فئات سياره تويوتا يارس بأقساط مختلفه ومريحه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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