موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب tpl.etec.gov.sa لاستخراج الرخصة المهنية للمعلمين بالسعودية والاستعلام عن النتائج

هيئة تقويم التعليم والتدريب، بدء عليها التسجيل اعتباراً من صباح هذا اليوم الجمعة الموافق ميلادياً25-12-2020 على مستوى جميع المدن السعودية، حيث يكون التسجيل لكل معلم سعودي متاح لمدة ثلاث ايام من تاريخ فتح ابواب التسجيل على الموقع، على أن يترتب عليه ارتفاع كبير للحصول على فرص الدخول على الاختبارين المقرر إجرائها على مستوى جميع انحاء المدن السعودية فى الشهر المقبل، على أن نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان خطوات وطرق التسجيل على تلك الاختبارات الان.

هيئة تقويم التعليم والتدريب

فتحت هيئة التعليم والتدريب التسجيل فى الاختبارات العامة والتخصصية على مستوى كافة أنحاء مدن المملكة العربية السعودية وذلك اعتباراً من الخامس والعشرين من ديسمبر حتى صباح السابع والعشرين من ديسمبر، على أن تحدد الهيئة مجموعة من الشروط والضوابط التى لابد من تطابقها مع المتقدمين التي تتراوح ما بين ضرورة حصول المتقدم على حد ادني المطلوب لتجاوز الاختبار العام والتخصصي، كما لابد من حصول المتقدم على الدرجات المطلوبة لدخول على تلك الاختبارات سواء كانت عامة أو متخصصة، حيث حددت الهيئة مجموع من الدرجات لكل التخصصات، على أن يكون التسجيل متاح للاختبارات التي من المقرر على أن تبدأ ما بين الثالث والعشرين من يناير حتى الثالث والعشرين من مارس المقبل لكل الاختبارات إن كان متخصصة أو عامة، على ان يتم الاعلان عن نتائج كلا الاختبارين فى شهر مايو المقبل، على أن نتابع مع حضراتكم الان خطوات وطرق التسجيل على تلك الاختبارات الان.

خطوات التسجيل فى هيئة التعليم والتدريب

يكون التسجيل من خلال منصة الرخص المهنية من هنا على أن يتم تسجيل جميع بيانات المعلم بالكامل سواء اسمة الرباعي رقم هويته تحديد الاختبار الذي يرغب التقديم عليه، من ثم النقر فى النهاية على أيقونة تسجيل.