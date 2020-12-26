المرور السعودي يوضح رسوم الإجراءات المرورية رخص القيادة بأنواعها

شهدت الفترة الأخيرة في المملكة العربية السعودية لائحة مرور جديدة تضم رسوم الرخص السنوية، حيث أوضح المرور السعودي من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جدولاً بين لائحة الإجراءات ورسومها وذلك بهدف تسهيل على كافة المواطنين والأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية، وهذا حسب لائحة الرسوم التي قد أشار إليها المرور السعودي حيث فرض أن رسم الرخصة السنوية للسير الخاص 100 ريال سعودي، بينما أوضح رسم التجديد 100 ريال سعودي، أما رسم نقل الملكية فقيمته 150 ريال سعودي، كما أوضح المرور رسوم رخص القيادة بأنواعها سواء الخاصة أو العامة أو مركبات الإشكال أو قيادة دراجة آلية أو تصريح القيادة المؤقتة.

ومن الجدير بالذكر أنه هناك بعض من الرسوم التي تتعلق بلوحات المركبات بمختلف أنواعها، حيث أن اللوحات المؤقتة مقدرة قيمتها 300 ريال سعودي وذلك لمدة 30 يوم فقط، أما فيما يتعلق برسم بدل تالف أو المفقود فقيمته 100 ريال عند إصدار لوحة أو لوحتين أما رسم لوحة اقتناء المركبات التاريخية القديمة فيتم تحصيله مرة واحدة عند الإصدار.

الجدول التالي يوضح الرسوم على رخص القيادة لجميع الأنواع :ورداً على تساؤلات المواطنين :

واستقبل المرور السعودي من خلال صفحته الرسمية عبر تويتر عدداً من التساؤلات وكانت من أهم هذه الأسئلة، كان سؤال بعض المواطنين للمرور هل يمكن تجديد استمارة السيارة بدون فحص ؟

وجاء رد المرور: حيث أعاد المرور السعودي التأكيد على إجراءات وشروط تجديد استمارة السيارة سواء بهدف إسقاط السيارة أو بهدف الحصول على رخصة جديدة للمركبة، وقال حساب الإدارة العامة للمرور رداً على أحد المواطنين يسأل عن إمكانية تجديد استمارة السيارة دون فحص بغرض الإسقاط بالقول يجب عليك ما يلي:

تسديد المخالفات المرورية

أن تكون الاستمارة سارية

ثم إحضار ورقة بيع المركبة محلات التشليح مرفقة و اللوحات والاستمارة ليتم إسقاطها من سجلاتك

ومن جانب آخر نرى أن الإدارة العامة للمرور السعودي أوضحت بعض الإجراءات التي يجب اتباعها عند نقل استبدال لوحات سيارتين بالقول، حيث يلزم أن تكون المركبتان لمالك واحد وتسدد الرسوم عن طريق الحساب البنكي المركبات الخصوصي بواقع 400 ريال سعودي، لكل مركبة والنقل الخاص بواقع 700 ريال سعودي، أيضاً لكل مركبة تحت خيار استبدال لوحات المركبة للمالك أو خيار تغيير لوحات المركبة.