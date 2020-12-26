أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي الشيخ عبدالكريم أبوراس بوفاة نجله

رئيس المؤتمر يعزي الشيخ عبدالكريم أبوراس بوفاة نجلهبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ عبدالكريم محمد مقبل أبوراس، في وفاة نجله عبدالله عبدالكريم أبوراس، بعد حياة زاخرة بالعطاء الاجتماعي.

ونوه رئيس المؤتمر بنشاط الفقيد الاجتماعي الخيري الذي ختم به مسيرة حياته وسعيه الحثيث لإصلاح ذات البين على مستوى إب وخدمة المجتمع والسكينة العامة، حيث كان شخصية اجتماعية وقيادية حٌظيت باحترام وتقدير الجميع.

وعبر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وقواعد وأعضاء المؤتمر الشعبي العام، عن احر التعازي وعظيم المواساة للشيخ عبدالكريم أبوراس وجميع اسرته وكافة آل ابوراس بمحافظة إب في هذا المصاب الذي عم ألمه الجميع.

مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.