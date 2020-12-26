ليبيا تتعاقد على شراء 2.8 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

جدة - نرمين السيد - وقال مدير المركز بدر الدين النجار، فى تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الليبية من البيضاء اليوم السبت- “تعاقدنا مع منظمة الصحة العالمية، على شراء مليونى و800 ألف جرعة من لقاح كورونا، بقيمة 42 مليون دينار (حوالى 9.4 ملايين دولار أمريكى)”، مشيراً إلى أن التعاقد مع منظمة الصحة العالمية جاء لتسهيل حصول ليبيا على لقاح مرخص ومعتمد من المنظمة.
وأوضح أن بلاده لم تستقر على شركة إنتاج لقاحات معينة حتى الآن، مرجحًا التعاقد لاحقا مع شركة "أسترازينيكا" البريطانية، لسهولة تخزين اللقاح الخاص بها.
من جانبه، قال سليمان أبو سريويل، رئيس اللجنة الاستشارية العليا للتطعيمات فى ليبيا، إن تعاقد البلاد مع الصحة العالمية لشراء اللقاح، لضمان أنه مرخص وحتى تتحمل المنظمة مسؤولية سلامة أى لقاح يأتى من خلالها.
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