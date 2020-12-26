جدة - نرمين السيد - كلف العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمين عام مجلس التعاون الخليجى بتوجيه دعوة إلى قادة دول المجلس لحضور القمة الخليجية الـ41 التى ستعقد فى الرياض فى 5 يناير المقبل، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العاهل السعودى يدعو قادة التعاون الخليجى لحضور القمة الـ41 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.