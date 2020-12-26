مندوب البحرين بالأمم المتحدة : قطر تهدف لزيادة التوترات الإقليمية

جدة - نرمين السيد - نفت البحرين، اليوم السبت، الادعاءات القطرية الباطلة بشأن قيام 4 طائرات مقاتلة بحرينية باختراق الأجواء القطرية يوم 9 ديسمبر، ووصفته بالأمر المؤسف والعار من الصحة، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وقال مندوب مملكة البحرين لدى الأمم المتحدة "ادعاءات قطر الباطلة هى جزء من التحريف المستمر والمتصاعد الذى تمارسه بهدف زعزعة الأمن والاستقرار وزيادة التوترات الإقليمية". وتابع "تصرفات قطر توضح عدم مصداقيتها وتناقضها وتتنافى مع مبادئ حسن الجوار التى نصت عليها المواثيق الدولية والتى تدّعى قطر الالتزام بها". وشدد على أنه كان من الأولى لقطر أن تلتفت إلى أزمتها المتمثلة فى استمرار سلوكها الاستفزازى والعدائى ودعمها للإرهاب وتمويله. وأكد مندوب البحرين لدى الأمم المتحدة، أن تدخل قطر فى الشؤون الداخلية للدول المجاورة يشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين.

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