السويد تسجل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية السويدية، اليوم السبت، عن تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التى تم اكتشافها مؤخرا فى بريطانيا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وصرحت المسؤولة فى وكالة الصحة السويدية، ساره بيفورس، خلال موجز صحفى بأن أول حالة إصابة بالفيروس المتحور تم رصدها فى البلاد تعود إلى مسافر وصل من بريطانيا، وكان مريضا لدى دخوله البلاد، وتم تشخيص إصابته بالسلالة الجديدة. وأكدت المسؤولة أن المسافر الذى لم يتم الكشف عن اسمه لا يزال قيد الحجر منذ وصوله البلاد، ولم يتم تسجيل إصابات أخرى بطفرة كورونا الجديدة ذات القدرة العالية على التفشى. وكانت السويد بين الدول التى فرضت قيودا على حركة المسافرين من وإلى بريطانيا، بسبب مخاوف من خطر تفشي السلالة الجديدة من كورونا فى البلاد.

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